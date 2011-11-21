Есть фирменный стиль компании на основе которого нужно разработать дизайн кофейного автомата, отвечающий двум критериям: внешний вид автомата должен вызывать желание выпить чашечку кофе, цвета должны быть насыщенными и привлекать внимание. Для начала предлагаю изобразить ...
Эскиз ветровки для соревнований.
Нужен эскиз ветровки в векторном формате.
На груди два логотипа: геокешинг и ЮВАО г. Москвы
На спине надпись:"Кубок префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы по Геокешингу"
На обоих рукавах: порядковый номер команды (Например, 10)
Ветровка красного и желтого цвета.
Нанесение на красную - желтым цветом, на желтую - красным.
Выбранный исполнитель
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