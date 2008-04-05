Нужен дизайн для DVD диска

# 1 — $

Требуется разработать дизайн для авторского диска, содержание которого будет посвящено тому, как собрать команду специалистов для своего бизнеса: стили руководства, набор сотрудников, работа с персоналом, проведение совещаний, обучение персонала и т.д.

Нужно разработать дизайн для самого DVD диска, обложки для него, а также фон для файла autorun, который будет открываться при запуске диска. Естественно, нужно чтобы все три рисунка (диск, обложка и фон для autorun) были похожи друг на друга

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