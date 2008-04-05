Здравствуйте! Мы сейчас реализуем несколько компакт-дисков (обложки во вложении). Необходимо нарисовать обложку для нового компакт-диска с электронными книгами, представленными на http://www.finbetting.info/productsfull.php На обложке НЕ НУЖНО писать "Компания VivInvest", ибо ...
Нужен дизайн для DVD диска
Требуется разработать дизайн для авторского диска, содержание которого будет посвящено тому, как собрать команду специалистов для своего бизнеса: стили руководства, набор сотрудников, работа с персоналом, проведение совещаний, обучение персонала и т.д.
Нужно разработать дизайн для самого DVD диска, обложки для него, а также фон для файла autorun, который будет открываться при запуске диска. Естественно, нужно чтобы все три рисунка (диск, обложка и фон для autorun) были похожи друг на друга
Писать на адрес int-bizness[собака]mail.ru
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