Упаковка для замороженных продуктов

Необходимо разрабатывать дизайн сувениров на тему музыки (в основном классической и джазовой). Чем оригинальнее, тем лучше, но, конечно, которые можно без проблем произвести в России. Можно начать, например, с кружек, футболок, но приветствуются и другие ...