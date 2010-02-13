Упаковка для замороженных продуктов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт16 заявок380 просмотров

Требуется разработка дизайн-макета упаковки для замороженных цыплят.

Упаковка пакеты ПВД 180*310. Срочность высокая.

15 лет назад
HOROSHY28
Роман 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$80
2 дня
Совместная работа прошла очень хорошо. Роман оказался приятным в общении, честным и , главное, очень неравнодушным к своему делу человеком :) Не было совершенно никаких проблем ни с ТЗ, ни с оплатой. Очень рекомедную!

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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