Написать бизнес план с маркетинговым исследованием

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт7 заявок346 просмотров

Требуется специалист для разработки бизнес плана с финансовой частью и маркетинговым исследованием для привлечения иностранных инвесторов для рынка Казахстана, тема: продажа компрессорное оборудование винтового типа.  Не серьезным и не имеющим опыт работы просьба не беспокоить

7 лет назад
guest_15364046749165
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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