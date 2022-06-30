Необходимо разработать Excel таблицу для трех абонент-подписок на финансовые услуги. Цены должны быть оптимизированы так, чтобы для одного пользователя стоимость услуги выглядела почти в 2 раза дешевле, при этом максимальная экономия не должна превышать 30%. Включите интересные формулы для привлечения клиентов, чтобы разовая услуга выглядела невыгодной.