Открыть PayPal шлюз для приема средств благотворительный краудфаундинг 

Моделирование бизнес-процессов по финансовому профилю. Сами модели уже готовы. Необходимо отработать замечания: заполнение данных по интерфейсам процесса и проверка интеграции по событиям между моделями и иными БП. В отклике телеграм или почту. Нужен человек с опытом работы ...