Рассчитать бизнес кейс проекта

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Закрыт8 заявок474 просмотра

Рассчитать PL проекта, настроить google  таблицы для ведения отчетности. Малый бизнес, электорнные услуги. 

5 лет назад
guest_15928264111603
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Арина
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дастан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Марианна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
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