Составить смету ремонта квартиры 86 кв.м.

Финансовые услугиЗакрыт8 заявок300 просмотров
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Необходимо осметить ремонт. РД и визуализацию предоставим.

Квартира 86 кв.м.  стандартный ремонт. Москва. 

6 лет назад
val_ghost
Валерий 
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад