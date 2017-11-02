Создание договора

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Завершен1 заявка261 просмотр

создание договора на оказание услуг по разработке фир стиля.

8 лет назад
kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndrewLikh
Андрей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$26
1 день
Сработались Отлично, Андрей уложился в сроки и сделал качественную работу. Рекомендую.
Отличный заказчик и человек. Приятен в общении, четко поставил задачу, всегда был на связи, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

AndrewLikh
Андрей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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