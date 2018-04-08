Создать финансовый план стартапа под инвестиции

$30
Финансовые услугиЗакрыт5 заявок187 просмотров
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Необходимо создать финансовую модель проекта и учесть в ней шаги развития проекта (на 3 года). Учесть что буде два раунда инвестиций (первый - это в сам стартап на начально этапе и второй - это уже крупные финансовые вливания)

6 лет назад
arablex2
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад