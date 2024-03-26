Ексель - финансовые формы

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Что есть в наличии:

- три ексель файла по трем компаниям (файлы маленькие пока учебные для тестов) с CF компании, с платежным календарем и бюджетом по проектам на год

- внутри файлов все уже прописано,  но как-то коряво, где-то вручную (делала я))

-визуально не все понятно, не очень удобно, а главное что каждая компания в отдельном файле, а нужно вместе

Если это ваша тема, вы финансист и могли бы помочь - помогите это систематизировать, не обязательно в том виде что есть, можно в вашем

Создание таблиц
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