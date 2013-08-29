Доработка фирменного стиля

Необходимо разработать на основе готового фирменного стиля фирменный бланк в формате EXEL (то есть взять уже готовый в формате doc и сделать аналогичный). Также необходимо разработать печать на Газель, модель Фермер, изображение должно быть со всех сторон, в том числе и на крыше. В приложении коллаж фирменного стиля, исходные данные и детали проекта после выбора исполнителя.