Логотип сети фруктово-овощных киосков

Необходимо сделать простой но красивый фирменный дизайн "коллекция 2015 года", так же нужно сделать дизайн брошурки. В общем, нужен человек, который будет периодически помагать в создании подобных дизайнов. Критерии: 1. Чувство стиля. 2. Любовь к своей ...