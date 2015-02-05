Логотип сети фруктово-овощных киосков

$30
Фирменный стильЗавершен4 заявки167 просмотров
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Здравствуйте, дорогие друзья!

Необходимо разработать логотип в виде надписи для сети киосков по продаже фруктов и овощей.

Стоит предусмотреть возможность масштабирования лого для изготовления на световом коробе.

9 лет назад
eevtenko
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Сотрудничал со Станиславом не в первый раз. Действительно профессионально и оперативно! Настоятельно рекомендую всем, кто ищет свежий взгляд!
Cотрудничество с Евгением в очередной раз оказалось продуктивным и интересным. Рекомендую как отличного заказчика!
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