Необходимы название, слоган, логотип для сайта о туризме + адрес сайта в зоне ру (желательно). Кидайте сроки, цены, портфолио.

В смысле туризм - это отдых. Там будет отзывы и статьи от курортах, отелях и т.д. Т.е. это не дикий отдых.