Название, слоган, логотип для сайта о туризме

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт10 заявок252 просмотра

Необходимы название, слоган, логотип для сайта о туризме + адрес сайта в зоне ру (желательно). Кидайте сроки, цены, портфолио.

В смысле туризм - это отдых. Там будет отзывы и статьи от курортах, отелях и т.д. Т.е. это не дикий отдых.

15 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

didox
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$33
2 дня

Заявки фрилансеров

didox
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад

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