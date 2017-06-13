Разработать корпоративный стиль

Фирменный стильЗавершен14 заявок200 просмотров
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Приветствую. Есть необходимость разработать бюджетный простенький логотип, фирменный бланк для корреспонденции (шапка, подвал), а так же шапку в группу ФБ (по типу флаера). К проекту приложите пожалуйста примерные бюджеты на реализацию данной задачи.

7 лет назад
sapience
Руслан 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена, исполнитель всегда на связи, правки были учтены.
Хороший заказчик, моментальная оплата, рекомендую к сотрудничеству!