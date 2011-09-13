Разработка Brand Story (маркетинг)

Уважаемые коллеги,

Есть исходное ТЗ и определенные наработки по Brand Story (товар массового потребления, продукт питания)

Необходимо добавить туда креативную часть и оформить все это в формате презентации на 5-7 минут.

В заявке обязательно прикрепляйте ссылку на портфолио по Brand Story (без опыта разработки, заявки не принимаются) стоимость и срок.