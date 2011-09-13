Разработка Brand Story (маркетинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки181 просмотр

Уважаемые коллеги,

Есть исходное ТЗ и определенные наработки по Brand Story (товар массового потребления, продукт питания)

Необходимо добавить туда креативную часть и оформить все это в формате презентации на 5-7 минут.

В заявке обязательно прикрепляйте ссылку на портфолио по Brand Story (без опыта разработки, заявки не принимаются) стоимость и срок.

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка фирменного стиля

    Здравствуйте многоуважаемые господа! Нужно разработать фирменный стиль нашего предприятия, с последующим дизайном сайта, разных бланков... Желательно поближе к ретро! Есть логотип и работающий сайт http://www.landcentre.com.ua При выборе исполнителя будут рассматриваться кандидатуры ...

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка фирм. стиля

    $250

    Компания занимается продажей и установкой климатических систем (кондиционеры,вентиляция и т п) Основной канал – интернет. Название – Главклимат,стилистика – советский рекламный плакат 50-60х.Необходимо - логотип (цвет и ч\б версии) ...

    Фирменный стиль37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $70

    Здравствуйте! Требуется нарисовать Логотип и сделать Визитку. crazy queen (наш бренд) агресивно, стильно с короной и аббревиатурой CQ и ее расшифровкой (что касается логотипа и визитки) ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка брендбука

    Добрый день! Нужно создать брэндбук, который включал бы основные разделы, описывающие правила использования логотипа, фирменных шрифтов, правила оформления сувенирной и рекламной продукции, правила оформления наружной рекламы, телевизионных роликов, правила оформления зданий и сооружений, рекламу на ...

    Фирменный стиль7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нейминг: название для базы отдыха в Крыму

    $50

    Необходимо придумать название для базы отдыха в Крыму, расположенной в заповедной зоне под названием Канакская балка. Вокруг - горы, чистейший воздух, можжевеловые рощи, море, солнце. На территории - деревянные домики, расставленные по ...

    Фирменный стиль69 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фирменный стиль, редизайн сайта, баннеры

    Необходимо создать StyleBook на основе готового логотипа (уже есть определенные требования по стилю и цветовой гамме). Только качественный и основательный дизайн. Ссылка на ресурс: www.powerlabs.ru. Компания занимается производством/продажей airsoft оборудования. Основное направление - это производство ...

    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка стиля подачи глянцевого журнала

    Задача: создать фирменный стиль оформления и подачи материалов журнала сигмента "luxury". Цель: разработка стилистики подачи и оформления текстовых и фото материалов, включая базовые элементы в стиле классики, минимализма, просторности, роскоши, элегантности, изысканности, индивидуализма, ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовка фирменных стилей.

    Здравствуйте! Уважаемые дизайнеры, необходимо нарисовать около 15 фирменных стилей (бланк, визитная карточка, папка, диск), разные наборы. Но они мне нужны только для портфолио. Логотипы предоставлю выбранному исполнителю. Отвас предложение цены и сроков выполнения проекта. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание макета визитки и бланка А4

    $50

    В приложении есть логотип и техническое задание, нужно сделать макет визитки и бланка А4 Разрешается менять шрифт в лого, а также соотношение рисунка и шрифтовой части в лого. В ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад