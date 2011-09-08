Здравствуйте! Требуется нарисовать Логотип и сделать Визитку. crazy queen (наш бренд) агресивно, стильно с короной и аббревиатурой CQ и ее расшифровкой (что касается логотипа и визитки) ...
Разработка фирм. стиля
Компания занимается продажей и установкой климатических систем (кондиционеры,вентиляция и т п) Основной канал – интернет.
Название – Главклимат,стилистика – советский рекламный плакат 50-60х.Необходимо
- логотип (цвет и ч\б версии)
- цвета
- бланк,конверт,визитка
- рекламные модули 2шт (1 горизонтальный, 1 вертикальный)
- стиль страниц сайта (цветовое и графическое решение)
Заявки фрилансеров
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