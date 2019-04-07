Разработка дизайна для брендирования автомобиля

Создание одностроничного каталога.
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Необходимо разработать дизайн для брендирования автомобилей в сервисе доставки еды, все автомобили одной марки и модели. Если есть желание поработать - скину подробное ТЗ.
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