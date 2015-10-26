Разработка логотипа, упаковки для чая, наклеек на упаковку

Внимание!

Ищем дизайнера, который сформирует стиль нашего Ярославского Иван-чая.

Потребуется осуществить дизайн логотипа, упаковок для чая, наклеек на упаковку, фирменной кружки и мешка для чая.

Пожелания: простой, русский стиль.

Приветствуются ваши работы в русском стиле.

Для связи пишите в л.с.

Друзья! Спасибо что откликнулись! У вас у всех красивые и интересные работы. Но ни у одного из вас я не увидел примеров работ на русскую тематику. Здесь необходимы познания в старорусских шрифтах, славянской вышивке, русских знаках. Кто-нибудь может похвастаться выполненными работами на данную тему? (Прилагаю фирменный стиль одной компании, на которую я ориентируюсь).