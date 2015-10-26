Здравствуйте. Необходимо продумать и разработать дизайн корпоративных бумажных пакетов, гарантийных талонов и буклетов с правилами эксплуатации для магазина часов.. Цвета подбираем исходя из логотипа: белый, серый, красный. Размер пакета 15х23,5х8,5 (ш,в,г). По гарантийным талонам и правилам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип и фирменный стиль(Логотип, фирменные цвета, фирменный шрифт, фирменный бланк, фирменный конверт, визитка)
Мастер по головам (парикмахер-универсал) Милая, отзывчивая, жизнерадостная женщина - профессионал в области делания мира прекрасным (создания великолепных мужских и женских стрижек и причёсок), легка в общении, не редко выступает в роли психолога (по совместительству) во время создания очередного шедевра на голове клиента.
Таким образом с уверенностью можно сказать, что эта волшебница наводит красоту как на голове так и в голове клиента (второе конечно не для каждого, а по симпатии).
Цель: привлечь новых клиентов (самореализовавшихся, обеспеченных, щедрых )
Задачи:
1. Создать логотип и фирменный стиль для этого прекрасного мастера
2. Усилить и закрепить впечатление у клиента, что он тут получит услуги высокого уровня, собственно, как показывает практика так оно и есть.Изначально, за счёт созданного фирменного стиля и личного логотипа, формировать у клиентов отношение к мастеру как к высокопрофессиональному "мастеру по головам" какой она и является.
3. Привлечь новых клиентов.
Аудитория
Клиентами являются посетители от 5 до 65 лет.
Основная клиентская база находится в возрастной группе от 25 до 55 лет.
Условно, по некоторым особенностям и интересам, постоянных клиентов можно разбить ещё на три группы:
От 25 до 35 лет
От 35 до 45 лет
От 45 до 55 лет
Это люди разных профессий и интересов, представители разных областей деятельности. Нужно заметить, что многие из них достаточно известные в прошлом или в настоящем персоны, а так же их родные и близкие друзья.
БЛАГОДАРЮ ЗА СКОРЫЕ ОТЗЫВЫ, НО ОТКЛИКНУЛСЯ СТАРЫЙ ДИЗАЙНЕР КОТОРОМУ ПРЕДПОЧТЕНИЕ. БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО И ПРОСТИТЕ, ЧТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. НАДЕЮСЬ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ В БУДУЩЕМ. УДАЧИ ВСЕМ!
- Похожие заказы
- $40Фирменный стиль2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно доработать визитку по эскизам. Фирменные цвета есть. Более подробное описание - выбранному исполнителюЗавершен8 лет назад
- $45
На основе имеющегося логотипа для строительно монтажной компании предложить вариант оформления визитной карточки и фирменного бланка. К заданию приложен сам логотип, и старый вариант визитки, с которого брать только тексты, оформление предложите от себя. Подробности задания описаны ...Завершен8 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль для новой организации (логотип, бланки, визитки и т.д.) Название ООО "Инженерно-технологический центр "КАМК" (ООО "ИТЦ "КАМК"). Основная отрасль деятельности - машиностроение. Виды деятельности: - проектирование, конструирование; - технологическая подготовка производства; - разработка документации; - поставка оборудования; - ...Завершен8 лет назад
Для организации требуется разработка фирменного буклета в виде листа А4, сложенного вертикально втрое (образец прилагаю). Дизайн, информацию брать либо с сайта etalon-nk.com либо спросить у меня. От исполнителя требуется файл в Corel. Интересует бюджет и сроки.Фирменный стиль19 заявокЗакрыт8 лет назад
Логотип. название салона: Saltanat Фирменный бланк Именные бейджи Визитка корпоративная Именные визитки Бланк сертификата о прохождении обучения Прайс лист (обложка папки и внутренний лист) Плакат Дизайн email-письма Результат: комплект макетов готовых к производствуФирменный стиль25 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет ! Нужен дизайнер, который сделает презентацию и каталог Каталог в печать, предварительно формат а4 (идеи и предложения приветствуются), презентация в любом формате, (jpeg, pdf, павер поинт, как хотите), все должно быть в одном стиле, он ...Фирменный стиль6 заявокЗакрыт8 лет назад