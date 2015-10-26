Логотип и фирменный стиль(Логотип, фирменные цвета, фирменный шрифт, фирменный бланк, фирменный конверт, визитка)

Мастер по головам (парикмахер-универсал) Милая, отзывчивая, жизнерадостная женщина - профессионал в области делания мира прекрасным (создания великолепных мужских и женских стрижек и причёсок), легка в общении, не редко выступает в роли психолога (по совместительству) во время создания очередного шедевра на голове клиента.

Таким образом с уверенностью можно сказать, что эта волшебница наводит красоту как на голове так и в голове клиента (второе конечно не для каждого, а по симпатии).

Цель: привлечь новых клиентов (самореализовавшихся, обеспеченных, щедрых )

Задачи:

1. Создать логотип и фирменный стиль для этого прекрасного мастера

2. Усилить и закрепить впечатление у клиента, что он тут получит услуги высокого уровня, собственно, как показывает практика так оно и есть.Изначально, за счёт созданного фирменного стиля и личного логотипа, формировать у клиентов отношение к мастеру как к высокопрофессиональному "мастеру по головам" какой она и является.

3. Привлечь новых клиентов.

Аудитория

Клиентами являются посетители от 5 до 65 лет.

Основная клиентская база находится в возрастной группе от 25 до 55 лет.

Условно, по некоторым особенностям и интересам, постоянных клиентов можно разбить ещё на три группы:

От 25 до 35 лет

От 35 до 45 лет

От 45 до 55 лет

Это люди разных профессий и интересов, представители разных областей деятельности. Нужно заметить, что многие из них достаточно известные в прошлом или в настоящем персоны, а так же их родные и близкие друзья.

БЛАГОДАРЮ ЗА СКОРЫЕ ОТЗЫВЫ, НО ОТКЛИКНУЛСЯ СТАРЫЙ ДИЗАЙНЕР КОТОРОМУ ПРЕДПОЧТЕНИЕ. БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО И ПРОСТИТЕ, ЧТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ. НАДЕЮСЬ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ В БУДУЩЕМ. УДАЧИ ВСЕМ!