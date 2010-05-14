Требуется брендмейкер.

Необходимо разрабатывать фирменные стили и брендбуки на базе логотипов.

Работа удаленная. Оплата за проект.

Хотелось бы узнать следующие данные:

1. типовые цены и описание

2. подход к работе

3. навыки и опыт

4. город

5. ваша загрузка на текущий период жизни (в процентах)

6. ваша основная работа

7. в каких программах работаете

8. как много времени вы проводите в интернете

9. принципы в работе

Чем больше и правильно напишите, тем больше у Вас шансов, что мы будем работать.

Этот текст увижу только я.

Требования к исполнителям

1. Грамотное понимание как надо работать с логотипом, фирменными элементами

2. Наличие большого количество работ по ФС в портфолио

3. Умение работать с брендбуком и разрабатывать его же

4. Возможность быть как креативщиком, так и реализатором и верстальщиком

Пожелания

- Москва

- Если, не Москва, то телефон сети Билайн Россия

- CDR, AI, InDesign, PSD, PDF, doc, xls, html