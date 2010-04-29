Дизайнер фирменного стиля удаленно

Нужен удаленно, желательно не из России адекватный дизайнер для фирменных стилей. Заказы из организации, НЕ для вашего портфолио. Обязательность, порядочность, адекватность, креативность, вежливость. При этом, должен уметь объяснять почему зеленый, а не красный, буква, а не квадрат. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист на периодические работы. Заказы будут не для портфолио.
Все работы должны быть обоснованны, а не просто так каракули.
Требования: Все страны, кроме России, опыт, вежливость, адекватность.
Цены, портфолио
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