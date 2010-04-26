Дизайнер на фирменный стиль, удаленно

Условия: полный рабочий день (10-18 по Московскому времени) 5 дней в неделю. Оплачиваемый отпуск, стабильная заработная плата. Возможно оформление по трудовой книжке или договору. Заработная плата от 700 USD Требования: Опыт работы графическим дизайнером (полиграфия, web, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен удаленно, желательно не из России адекватный дизайнер для фирменных стилей. Заказы из организации, НЕ для вашего портфолио.
Обязательность, порядочность, адекватность, креативность, вежливость.
При этом, должен уметь объяснять почему зеленый, а не красный, буква, а не квадрат. А не просто рисовать.
Указывайте портфолио и примерный разброс цен от и до за логотип, разработку и оформление брендбука (если делаете), ну и по срокам.
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