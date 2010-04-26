Дизайнер на фирменный стиль, удаленно

Нужен удаленно, желательно не из России адекватный дизайнер для фирменных стилей. Заказы из организации, НЕ для вашего портфолио.

Обязательность, порядочность, адекватность, креативность, вежливость.

При этом, должен уметь объяснять почему зеленый, а не красный, буква, а не квадрат. А не просто рисовать.

Указывайте портфолио и примерный разброс цен от и до за логотип, разработку и оформление брендбука (если делаете), ну и по срокам.