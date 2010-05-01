Графический дизайнер (Долгосрочно)

$500
Фирменный стильЗакрыт11 заявок290 просмотров
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Привет. Я ищу человека для удаленной работы. Работаю в Риге.

От тебя требуется — знания графического дизайна, понимание ситуации и задачи, достижение цели.

Посмотрите пример работ на http://divonis.com.

Отправьте несколько своих работ на [email protected]

Если вы тот кого я ищу, я отвечу вам в течении 24 часов.

Условия работы вышлю в ответе.

Спасибо.

14 лет назад
Chichonis
44 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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