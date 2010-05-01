Графический дизайнер (Долгосрочно)

Мужчина или женщина, опыт работы в разработке дизайна рекламных макетов и логотипов, профессиональное знание графических редакторов, коммуникабельность, ответственность, исполнительность; неполная занятость, возможность удалённой работы, треб. компании "Санрайз-Тула". Портфолио обязательно !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет. Я ищу человека для удаленной работы. Работаю в Риге.
От тебя требуется — знания графического дизайна, понимание ситуации и задачи, достижение цели.
Посмотрите пример работ на http://divonis.com.
Отправьте несколько своих работ на [email protected]
Если вы тот кого я ищу, я отвечу вам в течении 24 часов.
Условия работы вышлю в ответе.
Спасибо.
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