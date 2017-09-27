Фото для портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт6 заявок173 просмотра

Нужны фото ремонта квартир для портфолио строительного сайта. Фотографии качественной отделки квартир с современными интерьерами. Чтобы видно было что только отремонтировано. Никакие чтобы шмотки не валялись. Нужны фото комнат. Ванных комнат и санузлов. Всякие интересные интерьеры. Из интернета фотки брать нельзя. Проверяется. 

8 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров