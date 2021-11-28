Фото для сайта

[u]Задача[/u]: сделать фото-сессию для сотрудников компании. Подход к съемке должен быть нестандартным (т.е. не как на официальный документ). Предполагается, что фотограф будет руководить съемкой и подсказывать кому куда и как лучше встать, чтобы получилось креативно. [u]Цель:[/u] ...