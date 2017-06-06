Фотограф. Съемка товаров для сайта.

Добрый день.

Требуется произвести фотосъемку продукции для сайта интернет-магазина Вашим оборудованием.

Товар: рулевые рейки, насосы ГУР. Количество 88-90 позиций.

Фото с двух сторон. Верстка, сведение 2-х изображений на одну иллюстрацию.

Наложение водяных знаков.

По времени: съемка у нас на складе (СПб, м. Пролетарская) 2 дня, верстка и сдача работы до 14.07.17.

Отбор исполнителя по 2 тестовым фото. Образец прилагаю. Размер 1200*800, форматы psd. jpg.

Съемка тестовых фото также на складе. На складе нужно самостоятельно получить товар, распаковать, установить товар на съемочную площадку, сфотографировать, положить обратно в коробку. Вес рейки до 10 кг, длина до 1,3 метра.

Тестовые фото оплачиваются. Товар по студиям не возим.

+ если получиться все ОК бонусом к оплате – масштабный проект: переснять все товары для другого интернет-магазина...