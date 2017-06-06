Обработка фото

Необходим исполнитель на долгосрочное сотрудничество.

У нас есть фото готовых работ, которые нужно обработать для выкладки на сайт.

Фото 1 объекта включает 3-5 фото.

Нужно обработать каждое фото отдельно - придать четкость, контрастность, выравнять возможно кривые наклона. Сделать фото презентабельнім для размещения в портфолио.

+ сделать коллаж для соц. сети с логотипом и надписью (сайт + название объекта.)

Выбираем исполнителя по цене и качеству работы. Качество оценивается по тестовому заданию.

1 объект обработать - в приложении фото + логотип. Адрес сайта можно поставить test.юа. Название объекта - шторы для загородного дома

Тестовое задание оплачивается только исполнителю, который будет выбран к работе. Задание дается для все одинаковое.