Обработка фото

Задача: Оригинальные фотоснимки на заданную тему. Предмет разработки: Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.) Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9), разрешение: 300dpi. Объект: предмет текстильной одежды, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим исполнитель на долгосрочное сотрудничество.
У нас есть фото готовых работ, которые нужно обработать для выкладки на сайт.
Фото 1 объекта включает 3-5 фото.
Нужно обработать каждое фото отдельно - придать четкость, контрастность, выравнять возможно кривые наклона. Сделать фото презентабельнім для размещения в портфолио.
+ сделать коллаж для соц. сети с логотипом и надписью (сайт + название объекта.)
Выбираем исполнителя по цене и качеству работы. Качество оценивается по тестовому заданию.
1 объект обработать - в приложении фото + логотип. Адрес сайта можно поставить test.юа. Название объекта - шторы для загородного дома
Тестовое задание оплачивается только исполнителю, который будет выбран к работе. Задание дается для все одинаковое.
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