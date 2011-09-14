Фотографировать на выставках Москвы

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт7 заявок160 просмотров

Требуется фото-корреспондент на некоторые крупнейшие выставки Москвы. Задача - приехать на выставку (Экспоцентр, Крокус в основном), и в хорошем качестве поснимать интересности (стенды, какие-то возможно необычные моменты). Фотографий нужно шт. 30-50 с каждой выставки. Формат примерно как вот тут - http://expocom.ru/ Снимать - да, все подряд. Но с упором на интересное. Т.е. скучные стенды обычной застройки особ снимать не надо.

Сотрудничество постоянное. в мес. 5-6 мероприятий крупных проходит. Иногда в рамках 1 поездки нужно будет несколько мелких выставок захватить.

По оплате - предлагаю фиксировать за поездку.

Билеты на выставки будем либо бесплатные заказывать как для СМИ, либо мы оплатим.

Пишите бюджет за 1 поездку.

14 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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