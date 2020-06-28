Фотография от девушки в домашней обстановке

Нужно сделать одну фотографию следующего вида: девушка держит лист бумаги, на котором от руки написано доброе и краткое обращение к человеку. На листе и близко не будет никакой рекламы или чего-то порочащего достоинство, всё очень порядочно. При этом мне даже не обязательно чтобы внешность девушки на фото было видно полностью, так что можете сделать фото на котором будет видно лишь нижнюю часть лица, без глаз. Фото не профессиональное и без обработки.

У меня нет завышенных требований к качеству фото, главное чтобы надпись и девушку было чётко видно. Девушке для этого снимка вовсе не обязательно быть модельной внешности, а достаточно просто иметь приятную женственную наружность и умение естественно играть мимикой на камеру. Всё можно обсудить, так что пишите и задавайте вопросы, не стесняйтесь.