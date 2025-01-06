Фотография с уточкой

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт6 заявок66 просмотров

Нужно сделать фотографию с уточкой в руке и размитым задним фоном.

С меня оплата уточки и 30% работы.

После я жду готовый результат с водянимы знаками и если подходит оплачиваю оставшиешся 70%, после чего вы скидываете без водяных знаков.

Пример фото (это нейросеть, нужна реальная)

3 месяца назад
guest_1736251708627
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