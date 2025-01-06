Нужно сделать фотографию с уточкой в руке и размитым задним фоном.



С меня оплата уточки и 30% работы.



После я жду готовый результат с водянимы знаками и если подходит оплачиваю оставшиешся 70%, после чего вы скидываете без водяных знаков.



Пример фото (это нейросеть, нужна реальная)