Фотосессия

Необходимо произвести предметную фотосъемку (хлебобулочных изделий). Итоговое изображение требуется для печати, но от вас только фотосъемка без обработки (обрабатывать я буду на своей стороне) Внимание актуально только для фрилансеров находящихся в Израиле ...