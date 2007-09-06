Имиджевые фотоизображения с окружностями

Нужны красивые, стильные, качественные имиджевые фотографии, очень качественный фотоколаж или фотореалистичные 3D изображения. Бюджет на одну иллюстрацию - до 70 долларов (возможна коррекция цены). На каждом изображениии обязательно должны присутствовать пересекающиеся окружности одинаковых размеров со следующими сюжетами:

1. Вид сверху на два зонтика, перекрывающих друг друга (двое влюбленных сидят на скамейке и их зонтики перекрывают друг друга

2. Ребенок выпускает мыльные пузырьки, два из которых пересекаются

3. Пара (девушка и юноша) на велосипедах встречаются на улице (пересекаются передние колеса велосипедов)

4. Два стеклянных бокала или стакана с соком, рядом яркие фрукты (вид сбоку, так, что из-за стекла одного стакана виден верхний край другого (верхние ободки стаканов пересекаются).

5. Расходящиеся и пересекающиеся круги на воде

В случае успешной работы количество сюжетов будет увеличено до 10-15.

Сюжеты по возможности должны быть эмоциональны или проникнуты следующим настроением: этот знак (пересекающиеся круги) мы можем наблюдать в ситуациях, когда испытываем положительные эмоции, когда мы спокойны, умиротворены или счастливы (на отдыхе, в какой-то приятной обстановке). Изображения должны быть в едином стиле.

Сюжеты могут быть и другие, но их необходимо предварительно согласовать, так как они будут использоваться на серьезном корпоративном сайте или скринсейвере, стеб или ярко выраженная молодежная тематика неуместны. Ориентация формата - горизонталь. Размер приблизительно: 1200x600 px

Пересекающиеся круги должны хорошо читаться. степень перекрытия одного круга другим в приложении.

Этот проект не для Mastercard:) (уже несколько раз возникал этот вопрос:)

Сроки: желательно не более 3 дней на один сюжет.

примеры присылайте на [email protected]