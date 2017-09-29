Монтаж 30 не больших видео роликов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт65 заявок914 просмотров

нужно в течение месяца создать 30 видео роликов 

по 1 ролику в день

ролик должен быть продолжительностью 1.5 - 3 минуты

я буду давать видео с котами, детьми нужно будет нарезать моменты где то ускоренно показывать

что бы было интересно смотреть

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8 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров