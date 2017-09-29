Нужен фотограф для эротический съемки на тему БДСМ (модель-парень)
Монтаж 30 не больших видео роликов
нужно в течение месяца создать 30 видео роликов
по 1 ролику в день
ролик должен быть продолжительностью 1.5 - 3 минуты
я буду давать видео с котами, детьми нужно будет нарезать моменты где то ускоренно показывать
что бы было интересно смотреть
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