Монтаж 30 не больших видео роликов

нужно в течение месяца создать 30 видео роликов

по 1 ролику в день

ролик должен быть продолжительностью 1.5 - 3 минуты

я буду давать видео с котами, детьми нужно будет нарезать моменты где то ускоренно показывать

что бы было интересно смотреть

скидывайте пожалуйста ссылки на подобные Ваши работы