Найти фотографии грузовых авто на фотостоке

Требуется человек, умеющий пользоваться фотоаппаратом, который бы сделал со штатива панорамные фотографии одного исторического музея (расположен в пределах КАДа, недалеко от метро), чтобы их можно было оцифровать потом (мы хотим сделать обработку и оформить в ...