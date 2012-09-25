Требуется человек, умеющий пользоваться фотоаппаратом, который бы сделал со штатива панорамные фотографии одного исторического музея (расположен в пределах КАДа, недалеко от метро), чтобы их можно было оцифровать потом (мы хотим сделать обработку и оформить в ...
Найти фотографии грузовых авто на фотостоке
Нужно найти 3 фотографии на платном фотостоке
Фото грузовых газелей
Бортовая газель
Евротент газель
Промтоварная газель
У них должен быть примерно одинаковый ракурс.
Заявки фрилансеров
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