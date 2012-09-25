Найти фотографии грузовых авто на фотостоке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт3 заявки178 просмотров

Нужно найти 3 фотографии на платном фотостоке

Фото грузовых газелей

Бортовая газель

Евротент газель

Промтоварная газель

У них должен быть примерно одинаковый ракурс.

13 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фотография исторического музея (Москва)

    $50

    Требуется человек, умеющий пользоваться фотоаппаратом, который бы сделал со штатива панорамные фотографии одного исторического музея (расположен в пределах КАДа, недалеко от метро), чтобы их можно было оцифровать потом (мы хотим сделать обработку и оформить в ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо 10 фото для создания интерьера

    Нужно 10 качественных фотографий большого разрешения чтобы напечатать и повесить на стенах в стоматологической клинике, для создания интерьера. Фотографии будут напечатаны размером 50 на 50 см. Примеры во вложении

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу обработчика фотографий

    В связи с большим количеством заказов, требуется обработчик фотографий: 1) Отбор лучших 2) Цвета-коррекция из RAW 3) Минимальная ретушь 4) Варианты средней ретуши 5) Художественная обработка - ...

    Фотосъемка24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотографирование на выставке в Воронеже

    $32

    Необходим фотограф, который сможет прийти на выствку 3 октября 2012 года и качественно сфотографировать стенд, который там выставлен, в процессе работы самой выставки. Адрес где свсе будет происходить по ссылке http://www.veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=273&amp;index_menu=-1

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно красивое фото

    $50

    Нужно красивое фото жилого комплекса Алые Паруса (Москва, м.Щукинская). Фото должно быть сделано ночью, в большом разрешении. Красивая обработка приветствуется.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотосъемка одежды для интернет-магазина

    Добрый день. Наиболее полно задание постарался описать в приложеном файле. Модели/студия/визажист свои. Все они также искались и ищутся на открытых рыночных условиях, так что если у фрилансера есть там например модели, с ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Хороший фотошоп

    Задача такова,нужно есть тело на фото,нужно к нему голову приделать,так,чтобы было как можно реальней

    Фотосъемка25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад