Нужны 3 тематические картинки

Нужны 3 тематические горизонтальные ч/б картинки. Тематика ритуальная архитектура. Картинки нужны типа каких то красивых кованных изделий, оград. Картинки должны быть черное белыми. Соответственно не мрачными, не надо могил и прочих похоронных вещей. Как говорил очень подойдут красивые ограды на красивых фонах. Возможно одну фотку памятника архитектуры. Вообщем тематика Ритуальная архитектура. Картинки нужны для шапки сайта.

Жду предложений и вариантов картинок. Пишите 201435240.

P.S. Оплата строго яндекс деньги.