Провести фотосессию для муз.группы

Креатив Ау!!!. Нужен имиджевый снимок для последующего дизайна первой промо-обложки СД. Необходим сюжет, некая история героев происходящая на снимке, их прошлое, настоящее и будущее. Группа (две девушки и два парня). Фото в приложении. Жанр поп-рок. Характер песен искренний, стебный, местами серьезный и зажигательный...! От фотографа требуется воображение, и предложения. От нас тоже. В контакте с продюсером полностью согласованный и утвержденный вариант. Нужны эксперименты и съемка на удачно выбранной натуре. Идея может возникнуть от самой натуры...