Требуется обработать фото, на которых девушка демонстрирует образцы брюк, и сделать из этого подобие того, что брюки висят на манекене. Т.е.все чт выше пояса, вырезать и закрасить фоном. Кое где еще привести в порядок плотность, ...
Прогулка по городу для фрилансера из Волгограда
Только для фрилансеров из Волгограда!
Итак: в городе есть 11 ювелирных магазинов "585". Надо пройтись по их окрестностям и сфотографировать рядом находящуюся наружку. Причем сфоткать так, как в приложении - чтобы в кадр попадал и сам магазин.
Наружка - это: биллборды, растяжки, сити-мониторы и все-все-все. Кроме штендеров (маленькая такая раскладная фиговина, на верхнем фото прямо слева.
Внимание! ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет сделать кадры, чтобы была видна компания-владелец конструкции (верхнее фото - белая плашка внизу по центру на синей окантовке, нижнее - только название тоже внизу по центру на коричневом фото). В идеале - подойти поближе и сфоткать отдельно именно название и телефон на щите. Если щит без опознавательных знаков, тогда координаты рекламодателя, т.е. той конторы, которая на нем рекламируется.
Итого по несколько фото на магазин. Оплата - $3 за магазин. Итого - $33 за полдня-день прогулки по родному городу, в компании с другом/подругой и (обязательно) фотоаппаратом ;)
Список адресов магазинов получит победитель. Сперва идете и делаете фото возле ОДНОГО магазина, все равно какого - какой удобнее и ближе. Присылаете мне результат, я смотрю, указываю возможные ошибки. Далее два варианта:
1. перевод всей суммы с протекцией, код - после предоставления всех фотографий
2. переводы за каждый магазин по $3 - отправили один - получили, отправили другой - получили. НО: не так, чтобы по одному магазину в день, отсняты они должны быть разом, чтобы вы могли пересылать фото с интервалом 5 минут.
НО: оставшиеся 10 магазинов должны быть отсняты разом, чтобы пересылать фото в один день.
Срок на все про все - 3-4 дня с момента выбора (выбор ориентировочно завтра во второй половине дня по мск).
Уровень исполнения - пофиг, на уровне уверенного пользователя 3х-мегапиксельного цифровика. ТЕЛЕФОНЫ НЕ ПОДХОДЯТ! Желательно уметь пользоваться сжимающими фото программами (тем же фотошопом хотя бы) - фото по 2 метра мне принимать не очень радостно, трафик по рублю за метр :'(
В ЛИЧКУ/ICQ НЕ ПИСАТЬ! Все предложения только здесь.
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