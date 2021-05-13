Репортажная съемка по программе экскурсионного маршрута

$68
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок553 просмотра

10 маршрутов - 10 дней. Оплата осуществляется за каждый отдельный день.

Откуда/куда, на сколько:

31.07 (Серпухов-Тула), 08:30~20:00

31.07 (Подольск-Коломна), 08:00~23:00

07.08 (Ногинск-Одинцово), 07:30~20:00

08.08 (Раменское-Коломна), 08:30~21:00

08.08 (Королев-Одинцово), 08:30~20:00

14.08 (Королев-Коломна), 07:30~21:30

15.08 (Люберцы-Одинцово), 08:30~20:00

15.08 (Одинцово-Солнечногорск), 09:30~16:30

15.08 (Серпухов-Солнечногорск), 08:30~19:00

29.08 (Красногорск-Солнечногорск), 09:00~14:30

Проезд осуществляется на нашем экскурсионном автобусе, вместе с группой, по всему маршруту экскурсии. До места встречи с группой - добираетесь самостоятельно.

СТРОГО! Требования к фотоаппарату:

Фотоаппарат должен 100% отвечать именно этим требованиям.

матрица: тип матрицы CMOS,

размер матрицы 5472x3648,

количество мегапикселей не менее 20,

разрешение фотоснимков 5472x3648, наличие вспышки;

замер экспозиции: TTL-замер при помощи 252-зонного фотоэлемента;

скорость съемки, макс. (кадр/сек): не менее 5 кадров/сек

светочувствительность ISO: 100-16000;

светосильный портретный объектив;

стабилизатор изображения;

наличие дополнительной вспышки.

Кол-во фотографий, итого: каждый день/маршрут - 150 шт. разных фотографий с разрешением не менее 300 dpi.

4 года назад
guest_16254941787461
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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