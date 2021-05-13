Необходимо сделать фотографию льющегося сока или вина из бокала на белом фоне. Важно, чтобы рука была видна до локтя, а результат был в формате *.png или *.psd без фона. Размер изображения должен быть от 800 x 800px для сохранения качества, чтобы его можно было наложить на другие фото.
Репортажная съемка по программе экскурсионного маршрута
10 маршрутов - 10 дней. Оплата осуществляется за каждый отдельный день.
Откуда/куда, на сколько:
31.07 (Серпухов-Тула), 08:30~20:00
31.07 (Подольск-Коломна), 08:00~23:00
07.08 (Ногинск-Одинцово), 07:30~20:00
08.08 (Раменское-Коломна), 08:30~21:00
08.08 (Королев-Одинцово), 08:30~20:00
14.08 (Королев-Коломна), 07:30~21:30
15.08 (Люберцы-Одинцово), 08:30~20:00
15.08 (Одинцово-Солнечногорск), 09:30~16:30
15.08 (Серпухов-Солнечногорск), 08:30~19:00
29.08 (Красногорск-Солнечногорск), 09:00~14:30
Проезд осуществляется на нашем экскурсионном автобусе, вместе с группой, по всему маршруту экскурсии. До места встречи с группой - добираетесь самостоятельно.
СТРОГО! Требования к фотоаппарату:
Фотоаппарат должен 100% отвечать именно этим требованиям.
матрица: тип матрицы CMOS,
размер матрицы 5472x3648,
количество мегапикселей не менее 20,
разрешение фотоснимков 5472x3648, наличие вспышки;
замер экспозиции: TTL-замер при помощи 252-зонного фотоэлемента;
скорость съемки, макс. (кадр/сек): не менее 5 кадров/сек
светочувствительность ISO: 100-16000;
светосильный портретный объектив;
стабилизатор изображения;
наличие дополнительной вспышки.
Кол-во фотографий, итого: каждый день/маршрут - 150 шт. разных фотографий с разрешением не менее 300 dpi.
Заявки фрилансеров
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