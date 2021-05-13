Необходимо сделать фотографию льющегося сока или вина из бокала на белом фоне. Важно, чтобы рука была видна до локтя, а результат был в формате *.png или *.psd без фона. Размер изображения должен быть от 800 x 800px для сохранения качества, чтобы его можно было наложить на другие фото.