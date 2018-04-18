Сделать фотографии для календаря

Всем привет !Нужно придумать и сделать от 12 фотографий с продуктом ( 1 фотография - 1 месяц ), для календаря.

На фото обязательно должен быть обыгран шоколад ( например: Январь - белый, осень - смесь молочного и темного и т.д. ).

Естественно, на фото должен быть не один лишь шоколад, можно пойти по стилю "Flatlay", или же в кадре может присутствовать красивая девушка ( этот вариант желательнее всего ).

От 12 фото ( лучше побольше, для выборки ), шоколад без изображения брендов, в чистом виде.