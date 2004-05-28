Есть вот этот шаблог

http://www.all-4-web.com/clients/motion/1/

есть тексты и фотки

надо сегодня (часов 8 на все про всё есть) вставить нужные тексты и поменять флеш

сорцы и все дела уже готовы.

ГОСПОДА ПОВТОРЯЮ сегодня 15 августа надо сдать этот проект до 19:00 по Москве.