Ищется команда дизайнеров для разработки дизайна интернет-магазина по продаже ковров. Необходимо создать статический HTML с одной или двумя анимированными GIF-картинками. Оплата составляет 25$ за каждый утвержденный дизайн. Предпочтение отдается удаленной команде, способной выполнять 1 сайт в день.
Moution - обработать шаблон
Есть вот этот шаблог
http://www.all-4-web.com/clients/motion/1/
есть тексты и фотки
надо сегодня (часов 8 на все про всё есть) вставить нужные тексты и поменять флеш
сорцы и все дела уже готовы.
ГОСПОДА ПОВТОРЯЮ сегодня 15 августа надо сдать этот проект до 19:00 по Москве.
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