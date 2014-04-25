23 иконки в плоском стиле

Уважаемые дизайнеры Мы делаем редизайн сайта На странице http://steel.nemche.bget.ru/ по средние сайта (по вертикали) есть картинка со стеллажами и надписями, сделана она 5 лет назад и не вписывается в стиль нового сайта и по стандарту современной, красивой ...