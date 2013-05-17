Доделка иконок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка149 просмотров

1

http://med-vera.ru/1.jpg

должна содержать не только коляски, также кроватки, автокресла.

2

http://med-vera.ru/2.jpg

убрать соску

3

http://med-vera.ru/3.jpg

убрать/заменить чем нибудь драного медведя

12 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Все отлично, работой доволен.
Четкая постановка задачи, оперативная связь и оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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