Иконки

$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть заказ на 50 иконок я не успеваю нужно сделать 15. ТЗ исполнителю

указывайте цены и сроки

12 лет назад
sk1ff13
Роман 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Erkin
Эркин 
31 годКиргизия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. буду рад с вами работать.