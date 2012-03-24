Вышлю детали на e-mail. Оставляйте координаты (e-mail) и предложения. Оплата WebMoney (WMZ).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть заказ на 50 иконок я не успеваю нужно сделать 15. ТЗ исполнителю
указывайте цены и сроки
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно 2 иконки под стиль сайта.Закрыт12 лет назад
нужны 3 тизера для сайта bestcred.ru к красно желтых тонахЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать несколько иконок. Cписок иконок и то где они будут использованы прикрепляется в архиве. Интересуют сроки и стоимостьИконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимы иконки для iPhone-игры разрешением: 1) 57х57 2) 114х114 3) 512х512 4) 1024х1024 Игра представляет собой слайдер-пазл, где нужно собирать картинки по принципу, схожему, но не полностью повторяющему, принцип пятнашек (нет пустой ячейки; ячейки, выходящие при перемещении за границу ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт12 лет назад
Указать стоимость за иконки.Закрыт12 лет назад
нужно: 1 тизер 13 иконок Для сайта автозапчестей. Примеры того как это надо сделать есть. Подробности в аське 399036584 Надо срочноЗакрыт12 лет назад
Задача создать шесть изображений типов ангаров для сайта, есть пример который можно взять за основу. Размеры примерно такие же. Необходимо чтобы иконка была объемной и яркой на прозрачном фоне.Закрыт12 лет назад
- $5
Сделать красивый фавайкон в виде ключика, присылайте пожалуйста, ссылки на Вами сделанные фавайконы, бюджет 5 уе.Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Сайт itsystem.kz Нужна кнопка "заказать" Формат gif Размер как на предложенном сайте...Цвет зеленый под цвет таблицы...Работы специалисту на 5 минут...Стало быть по доллару за минуту работы....Завершен12 лет назад