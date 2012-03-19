Необходимы иконки для iPhone-игры разрешением:

1) 57х57

2) 114х114

3) 512х512

4) 1024х1024

Игра представляет собой слайдер-пазл, где нужно собирать картинки по принципу, схожему, но не полностью повторяющему, принцип пятнашек (нет пустой ячейки; ячейки, выходящие при перемещении за границу экрана, появляются с другой его стороны). Несколько скриншотов - в аттаче. В качестве идеи можно было бы рассмотреть вариант иконки, отображающей движение одной строки ячеек относительно другой. Возможно, с блюром, чтобы показать движение. Пазл сделан в 2D, но с элементами 3D в анимациях, так что было бы здорово, если бы иконки как-то эту трехмерность отражали. Рассматриваются любые предложения относительно дизайна. Пожалуйста, указывайте в заявке сумму, за которую готовы сделать работу. Наличие портфолио приветствуется.

UPDATE. На всякий случай, уточнение: это должна быть одна и та же иконка по содержимому, но в разных размерах. Варианты 3 и 4 могут быть несколько богаче в визуальном плане в силу большего размера, но это не обязательно. Главное - чтобы приятно смотрелось и отражало суть приложения.