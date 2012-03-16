Нирисовать 11 иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок232 просмотра
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Нирисовать 11 иконок для следующих пунктов

15 лет работы на воротно-роллетном рынке

опыт участия в крупнейших проектах по всей территории Украины

более 3000 домов, где стоят ворота

выпущено около 100 000 кв.м. роллетных систем

современной производство, наличие покрасочной камеры жидкими эмалями

гарантия на все виды ворот и роллет, установленные специалистами

сервисное обслуживание всего ассортимента продукции

возможность проводить работы повышенной опасности на основании соответствующего разрешения

вся продукция соответствует строительным нормам

мощный монтажный отдел: 100 гаражных и 50 единиц въездных ворота; 1000 единиц роллетных конструкций.

собственный автопарк, с помощью которого мы оперативно доставляем заказанную продукцию, экономя время наших заказчиков

Все иконки должны быть в одном стиле

Пример:

http://www.mosokna.ru/ с нижней части сайта россыпь иконок

от Вас сроки цены

12 лет назад
kpv
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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