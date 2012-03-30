Нарисовать 6 векторных иконок

Иконки и Пиксель-артЗавершен19 заявок256 просмотров
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Перерисовать 6 векторных иконок, исходники прикреплены (gif)

От вас цена и сроки

12 лет назад
kpv
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$12
1 день
Отлично, быстро и качественно:)
Все ок! :) +
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