Кнопка на сайт

Добрый день! Необходимо нарисовать семь иконок для сайта. Одноцветные, не более 18 px по высоте. Без плашек и эффектов. Для рубрик: "Транспорт", "Все для дома", "Недвижимость", "Услуги", "Работа", "Из рук в руки", "Питомцы". Особо подчеркну, что иконки ...