Сделать несколько иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Нужно сделать несколько иконок.

Cписок иконок и то где они будут использованы прикрепляется в архиве.

Интересуют сроки и стоимость

12 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад