Отрисовать несколько похожих копий

Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки193 просмотра
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Есть изображение вот такой вот пары семян, нужно взять этот вариант и отрисовать на основе него 4 похожих вариантов, а также уменьшить их до 65-50 пикселей, при этом изменить цветовую гамму, добавить немного различий к внешнему виду, рельефу. Основную картинку тоже уменьшить. Результат должен быть: 5 похожих картинок 65-50 пикселей, png и psd варианты.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста, без них предложение не рассматриваю.

9 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$20
2 дня
Юрий разрабатывал мне серию иконок, итоги меня порадовали, сотрудничество тоже. К замечаниям и правкам прислушивается, идет на встречу. Рекомендую.
Андрей очень профессиональный заказчик. Четкая задача своевременная корректировка. Одни положительные эмоции от сотрудничества с Андреем. Рекомендую всем.