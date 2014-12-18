Отрисовать несколько похожих копий

Есть изображение вот такой вот пары семян, нужно взять этот вариант и отрисовать на основе него 4 похожих вариантов, а также уменьшить их до 65-50 пикселей, при этом изменить цветовую гамму, добавить немного различий к внешнему виду, рельефу. Основную картинку тоже уменьшить. Результат должен быть: 5 похожих картинок 65-50 пикселей, png и psd варианты.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста, без них предложение не рассматриваю.